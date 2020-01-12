Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Грузинские политики и аналитики предполагают, что за развернувшимися в Абхазии протестными процессами и за абхазской оппозицией стоит Александр Анкваб, который в свое время был отстранен от власти Хаджимбой при содействии России. Такое предположение в беседе с грузинским изданием «Ахали таоба» («Новое поколение») высказал бывший депутат парламента Грузии, некогда оппонент, а сегодня активный сторонник экс-президента Михаила Саакашвили Паата Давитая.

По его мнению, Анкваб был отстранен от власти, потому что был проабхазским политиком и не устраивал Россию.

«Анкваб был проабхазским политиком, а не пророссийским. Он сделал все для того, чтобы правоохранительные органы и военные базы (России) не чувствовали себя свободно на территории Абхазии, постоянно создавал им проблемы. Когда пришел Хаджимба, он оформил с российскими базами договор о том, что никакой ответственности за совершение преступлений российские военные не несут, а российские правоохранительные органы стоят выше абхазских», — передает издание слова Пааты Давитая.

По его словам, оппозиция решила вернуть к власти проабхазские силы и остановила свой выбор на Бжания, который, по оценке Давитая, является кандидатом Анкваба, но так как Бжания отравили и тому пришлось лечиться, заменила кандидатуру Бжания на Квициния, который, как считает грузинский политик, выборы выиграл.

«Но по личному приказу Путина вмешались спецслужбы, объявили победу Хаджимбы, и это вызвало большое раздражение у населения», — объяснил протекающие в Абхазии процессы Давитая.

Он считает, что дни Хаджимбы сочтены, но от смены власти в Абхазии какой-либо пользы для Грузии не ожидает.