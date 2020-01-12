Токио, , 13:03 — REGNUM Бывшего президента и генерального директора компанийRenaultи Nissan, главу стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в японской тюрьме допрашивали по семь часов в день. Об этом сообщил его адвокат Такаси Такано, передает агентство Bloomberg.

По словам Такано, который ознакомился с отчетностью прокуратуры Японии, за 70 дней тюремного заключения Карлоса Гона допрашивали ежедневно, включая выходные и праздничные дни. В среднем допросы длились по семь часов в день. В течение трех дней Гона допрашивали по 11 часов подряд.

Также Такано признался, что прямо сказал Гону о том, что справедливого суда в Японии ему ждать не стоит. При этом адвокат считал, что у Гона очень много шансов на победу — все улики против него неубедительны.

Напомним, что в Японии Гона обвиняли в сокрытии доходов на девять миллиардов иен (около $80 млн) в период с 2010 по 2018 год и неуплате налогов с этой суммы.

Гон не стал дожидаться суда в Японии и сразу после того, как его отпустили под залог, сбежал в Ливан. Находясь на свободе Гон обрушился с критикой на японскую систему правосудия, заявив, что там все фальсифицируют, а также подчеркнул, что в Японии не соблюдают права человека.