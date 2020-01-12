Сухум, , 12:58 — REGNUM Повторные выборы президента Абхазии назначены Центральной избирательной комиссией республики на 22 марта 2020 года. Об этом 12 января рассказал журналистам в воскресенье председатель абхазского ЦИК Тамаз Гогия.

«22 марта (дата повторных выборов президента Абхазии). Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — заявил Гогия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 января верховный суд Абхазии отменил результаты президентских выборов в республике, и абхазская оппозиция позднее, 11 января, вручила главе ЦИК страны Тамазу Гогии решение Кассационной коллегии Верховного суда о признании недействительными результатов президентских выборов в Абхазии.

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