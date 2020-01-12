Киев, , 13:01 — REGNUM Уволить уполномоченного по защите государственного (украинского) языка и отменить с 49-й по 57-ю статью закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» потребовал автор петиции №22/082430-эп, которая 11 января была размещена на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автор петиции Исаев Николай настаивает на том, что украинский парламент назначил языкового омбудсмена, нарушив Конституцию Украины. На момент публикации новости петиция набрала 28 из необходимых 25 000 голосов. Автор петиции отметил, что те же функции, которые отводятся языковому обмудсмену, выполняет уполномоченный Рады по правам человека.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре прошлого года на Украине был назначен уполномоченный по защите украинского языка. Данное решение вызвало критику украинской власти внутри Украины, в том числе со стороны представителей властных кругов. Так, депутат Верховной рады Максим Бужанский ранее заявлял о том, что назначение языкового омбудсмена поспособствует похорону рейтинга действующей власти.

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