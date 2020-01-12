Москва, , 12:47 — REGNUM Свое поздравление работникам и ветеранам российской прокуратуры направил президент России Владимир Путин. Текст его поздравительной телеграммы 12 января опубликован на официальном сайте Кремля.

«Созданная почти 300 лет назад, Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии — твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства», — говорится в телеграмме Путина.

Также он добавляет, что от профессионализма и ответственного отношения к своим обязанностям сотрудников прокуратуры, а также от их личной честности и порядочности во многом зависит ситуация с законностью и правопорядком в РФ, доверие граждан страны к правоохранительным органам и надежное обеспечение прав и свобод человека.

«И конечно, особые слова признательности — ветеранам прокурорского корпуса, которые за годы серьёзной, востребованной работы неизменно демонстрировали компетентность, берегли честь мундира, достойно служили Отечеству», — подчеркнул президент России.

Кроме этого, он выразил убеждённость, что приверженность лучшим традициям предшественников, преданность долгу и общественному благу и дальше станут помогать сотрудникам прокуратуры в решении важных задач, которые перед ними стоят.

Напомним, День работника прокуратуры установлен указом президента РФ Бориса Ельцина 29 декабря 1995 года и с тех пор ежегодно отмечается в России 12 января.