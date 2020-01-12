Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Активисты гражданского движения «Шецвале», что в переводе с грузинского означает «Измени», после новогодних «каникул» возобновили протестную деятельность и 12 января провели акцию протеста у бизнес-центра председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Они потребовали от Евросоюза ввести против Иванишвили санкции, так как, по мнению активистов «Шецвале», по вине лидера правящей партии окончательно провалился проект Анаклии.

«Наша единственная цель — сообщить всему цивилизованному миру, что этот человек (Иванишвили) положил в свой карман всю Грузию и делает то, что ему вздумается. Он переводит Грузию на российские рельсы, и провал проекта Анаклии — наглядное тому свидетельство», — заявил на акции один из активистов движения Дмитрий Бидзинашвили.

Оппоненты нынешней власти надеются, что только западные партнеры помогут оппозиции остановить Иванишвили и помешать ему в осуществлении своих замыслов.

Акция была немногочисленной, но достаточно шумной, с присущими стилю движения «Шецвале» выкриками, свистами и гудками сирен.

Небольшие по составу, но мобильные и достаточно активные всевозможные «общественные движения» особенно размножились в Грузии после так называемой «ночи Гаврилова», когда из-за визита депутата Госдумы России соратники экс-президента Михаила Саакашвили вначале сорвали начавшееся в здании парламента Грузии заседание МАП, а затем предприняли попытку штурма парламента и захвата власти, которая была предотвращена силами полиции и спецназа.

Все месяцы после 20 июня Тбилиси и Грузия в целом были охвачены небольшими по количеству участников, но шумными ежедневными акциями протеста, которыми соратники грузинской оппозиции пытались продемонстрировать миру вызревающий в стране протест и недовольство нынешней властью. Хотя народ особой поддержки правительству «Грузинской мечты» и не выражает, но и в сторону соратников Михаила Саакашвили также не склоняется, а потому все попытки захвата власти и организации в стране новой революции до сих пор заканчивались провалом.

Протест «Шецвале» был вызван тем, что правительство Грузии заявило о разрыве договора с учрежденным банкиром Мамукой Хазарадзе Консорциумом развития Анаклии и начале поисков нового инвестора для этого проекта. Хазарадзе и его бизнес-партнеры обвинили власти в политическом преследовании оппонентов и в проведении интересов России, направленных на срыв осуществления проекта Анаклии.