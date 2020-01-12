Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо соболезнования украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с погибшими в результате катастрофы украинского самолета гражданами и от имени грузинского народа выразила сочувствие и поддержку украинским властям и семьям погибших. Об этом 12 января сообщила администрация президента Грузии.

«Хочу выразить величайшую скорбь в связи с той трагедией, которая обрушилась в эти дни на вашу страну. Сегодня мы все вместе скорбим по погибшим в результате авиакатастрофы людям. Я и грузинский народ полностью разделяем эту боль. Сейчас мы всем сердцем и разумом стоим рядом с семьями погибших и выражаем им сочувствие из-за невозместимой потери», — говорится в письме президента Грузии.

Послание Саломе Зурабишвили послу Украины в Грузии Игорю Долгову передала исполняющая обязанности начальника администрации президента Грузии Натия Сулава. Она также сделала запись в книге соболезнований, открытой в украинском посольстве в Тбилиси.

Украинский самолет потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Позднее иранская сторона призналась, что сбила самолет по ошибке.