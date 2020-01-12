Киев, , 12:26 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, а также глава организации Меджлис крымскотатарского народа (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил в следующем году отпраздновать 450-летие сожжения Москвы. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что третьего июня 1571 года войско крымского хана Девлет I Герая захватило и сожгло Москву. В связи с этим глава запрещенной в России организации задался вопросом, как в следующем году будем отмечать 450-летие этой «славной исторической даты», предложив своим читателям поделиться соображениями на данный счет.

ИА REGNUM напомним, на Украине один из бывших участников карательной операции в Донбассе произвел несколько консервных изделий с оскорбительными для населения ДНР и ЛНР надписями. Данный инцидент вызвал критику бывшего депутата Рады Алексея Журавко.

Отметим также, что бывший депутат Рады Борислав Береза также предлагал ввести закон, предусматривающий наказание за отрицание того, что Крым является якобы украинской территорией.

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