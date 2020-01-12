Сухум, , 12:30 — REGNUM Заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с вопросом о дате назначения новых президентских выборов началось в столице Абхазии городе Сухуме. Об этом 12 января сообщает Sputnik Абхазия.

Заседание ЦИК по данному вопросу изначально было назначено на 13 января, но, по настоянию оппозиции действующего президента Абхазии, ЦИК перенёс дату обсуждения на 12 января.

Один из организаторов акций протеста, депутат парламента Ахра Авидзба пояснил, что протестующие не согласны с тем, что президент Абхазии останется на своём посту ещё в течение трёх месяцев и потребовали ускорить процесс, связанный с проведением новых президентских выборов.

Авидзба заявил, что до новых президентских выборов Республикой должен управлять парламент, а президенту Раулю Хаджимбе нужно сложить с себя полномочия. Представитель оппозиции отметил, что на других условиях протестующие не покинут здание администрации президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиция Абхазии вручила главе ЦИК страны Тамазу Гогии решение Кассационной коллегии Верховного суда о признании недействительными результатов президентских выборов в Абхазии.

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