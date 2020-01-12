Киев, , 11:34 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Речь идет о сожжении Москвы весной 1571 года в результате военного похода крымского хана Давлет-Гирея.

Согласно данным историческим источников, Давлет-Гирею удалось обойти оборонительные позиции русских войск и подойти к столице. В результате боёв впосадахначался самый крупный московский пожар XVI века. Из-за сильного ветра и жары столица, за исключением Кремля, сгорела практически полностью.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — написал Чубаров на соей странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что Чубаров, который не поддержал решение крымских татар вернуться в состав России, политически проиграл и примкнул к украинским бандеровцам. После этого Чубарову осталось только делать антироссийские заявления и выступать с абсурдными инициативами.