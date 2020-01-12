Киев, , 12:34 — REGNUM Украинские радикалы из организации С14 (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировали как представители организации «готовятся к реинтеграции» Донбасса в состав Украины. Об этом представители украинской праворадикальной организации Евгений Карась и Сергей Бондар сообщили 11 января на своих аккаунтах в социальных сетях.

Так, лидер организации праворадикального толка С14 (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Карась на своем канале в Yotube опубликовал видеозапись под названием «Ветераны готовятся к реинтеграции Донбасса!». На видеозаписи присутствует Карась который говорит «готовимся к реинтеграции Донбасса», а в это время у него за спиной ряд боевиков заряжают автоматы и производят множество выстрелов впереди себя.

Следующий фрагмент видеозаписи демонстрирует работу имитированной «санэпидемстанции Донецкой области». «Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области», — говорит Карась на видеозаписи, сопровождая съемку смехом — «Добрый день, вы готовы к реинтеграции Донбасса?», спрашивает он у своего «побратима» в форме, подобной форме солдатов Третьего Рейха. На вопрос Карася его соратник в форме на немецком языке ответил «I-i». После чего демонстрируется использование огнемета.

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Член праворадикальной организации С14 (Организация деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Бондар также опубликовал на свой странице в социальной сети Instagram тот самый отрывок, где демонстрируется парнем в форме немецкого солдата времен Второй Мировой войны применение огнемета. Данную видеозапись радикал подписал следующим образом «Хороший опрыскиватель против колорадов на свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую».

ИА REGNUM напоминает, министерство культуры Украины анонсировало на февраль нынешнего года начало вещания на территории ДНР и ЛНР специального телеканала, который призван якобы доносить до населения Донбасса «правду» о том, что происходит на Украине.

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