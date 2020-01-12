Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Латинскую графику в Казахстане к 2025 году будут использовать 50% жителей республики. Об этом говорится в государственной программе по реализации языковой политики на 2020−2025 годы, которая опубликована 12 января на портале нормативных правовых актов республики.

Согласно документу, долю населения, владеющую государственным языком, в 2020 году планируется довести до 90,5%, в 2021 году — до 91%, а в 2025 году — до 95%. Отмечается, что основной целью программы является модернизация языка на основе латинской графики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допустить спешки в вопросе реформирования языка, так как предложенные варианты алфавита оказались несовершенными.

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