Бишкек, , 09:40 — REGNUM На границе Киргизии и Таджикистана открыли автодорогу Ош — Исфана — Баткен, которую ранее перекрыли местные жители, сообщили в государственной пограничной службе Киргизии.

В ведомстве уточнили, что дорога была открыта после переговоров пограничников и правоохранительных органов двух стран. По данным киргизской стороны, жители Таджикистана забросали камнями автомобиль гражданина Киргизии.

После инцидента местные жители стали закидывать друг друга камнями. Конфликт удалось погасить после вмешательства силовиков. Автодорогу открыли 11 января в 18 часов 20 минут (15:20 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 января на киргизско-таджикистанской границе произошел конфликт между местными жителями. Стороны обвинили друг друга в применении огнестрельного оружия и закидывании камнями.

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