Тайбэй, , 09:16 — REGNUM На Тайване подвели итоги парламентских выборов. Победу одержала правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Она получила 61 мандат из 113.

Это на 7 мандатов меньше, чем было в парламенте прошлого созыва. ДПП выступает против сближения Тайваня с континентальным Китаем.

Главная оппозиционная партия «Гоминьдан» получила 38 мест в парламенте. Это на три мандата больше, чем в 2016 году.

В ДПП рассчитывают, что смогут сформировать коалицию опираясь на меньшие партии и независимых кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующая глава администрацииТайваня Цай Инвэнь победила на очередных выборах руководителя острова. Инвэнь является кандидатом от ДПП. Впервые она выиграла выбор в 2016 году и стала первой женщиной во главе Тайваня.