Геническ, Украина, , 09:11 — REGNUM В Службе безопасности Украина заявили о задержании на контрольном пункте въезда и выезда «Чонгар» (Генический район Херсонской области) участника «Самообороны Крыма», который в 2014 году якобы принимал участие в блокировании украинских военных объектов. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе украинской службы безопасности.

В ведомстве отметили, что оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный якобы «лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе, что снизило возможности… государства оперативно реагировать на военную агрессию РФ».

Мужчину задержали при въезде на территорию Украины в личных целях. Также в украинской спецслужбе отметили, что мужчина был награжден медалью «За возвращение Крыма» и нагрудным знаком «3-я оборона Севастополя». Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщили о подозрении по статье «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

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ИА REGNUM напоминает, в марте 2014 года после того, как в Киеве произошел государственный переворот, Крым решил выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией. За данное решение на референдуме, который прошел в марте 2014 года, проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Однако Украина не признает решение жителей Крыма и считает Крымский полуостров временно оккупированной Россией территорией. Отметим, что недавно в министерстве иностранных дел Украины направили России ноту протеста в связи с посещением Крыма президентом РФ Владимиром Путиным.

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