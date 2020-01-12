Ташкент, , 09:08 — REGNUM Узбекистан занял 71-е место в рейтинге «глобальной продовольственной безопасности» по версии британского журнала The Economist, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

В 2019 году Узбекистан поднялся на девять позиций в рейтинге «глобальной продовольственной безопасности». Среди стран Туркестана наивысшую позицию занял Казахстан — 48 место.

Всего рейтинг состоит из 113 стран. В первую тройку лидеров вошли Сингапур, Ирландия и США. Исследование оценивает три основных показателя: уровень доступности продуктов питания, наличие и достаточность продуктов, а также качество и безопасность продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре журнал The Economist опубликовал статью «Какая страна улучшила свои показатели в 2019 году?». По версии британского издания, страной года стал Узбекистан.

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