Триполи, , 08:58 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара обвинила Правительство национального согласия (ПНС), окопавшееся в Триполи, в нарушении режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделал командующий западным округом ЛНА Мабрук аль-Газави.

По его словам, вооруженные формирования, верные ПНС, нарушили режим прекращения огня сразу на нескольких направлениях. Использовалась артиллерия и другие виды оружия.

Напомним, что ранее командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о том, что он согласен отановить боевые действия. Боевые действия ЛНА прекратила с 12 января.

В ПНС на обвинения со стороны ЛНА ответили тем, что обвинили Хафтара в том, что это он нарушил перемирие. Утверждается, что войска, верные Хафтару, нарушили перемирие на линии Салах ад-Дин в Триполи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президенты Российской Федерации и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле призвали противоборствующие в Ливии стороны к перемирию.