Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Власти США угрожают Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в американской юрисдикции, на котором хранятся денежные средства, вырученные от продажи нефти. Об этом пишет газета The Wall Street Journalсо ссылкой на источники в Багдаде.

Напомним, что после инцидента с убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса, официальный Багдад потребовал от США вывести с территории страны американские войска.

Однако США, которые оккупировали Ирак в 2003 году и до сих пор сохраняются в это стране значительное военное присутствие, не собираются просто так покидать эту страны, богатую нефтью. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что в случае вывода войск, Ирак должен заплатить за всю ту военную инфраструктуру, которую американцы возвели на иракской территории. А если платить откажется — то США заберут себе все те долларовые вложения, что Ирак делал в американской юрисдикции. По словам Трампа, это около $35 млрд.

По данным WSJ, власти США пригрозили исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Аделю Абд аль-Махди тем, что официальный Багдад может потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае, если американские войска будут выведены из страны. Именно на этом счету хранятся деньги, вырученные от продажи иракской нефти.