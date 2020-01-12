Филадельфия, США, , 08:59 — REGNUM Об открытии в Филадельфии почетного консульства Украины сообщили 11 января на странице украинского посольства в США в социальной сети Facebook.

В пресс-службе консульства отметили, что участие в церемонии подписания соглашения об открытии почетного консульства в Филадельфии (штат Пенсильвания) принял посол Украины в США Владимир Ельченко. Консульскими функциями и обязанностями почетного консула в Филадельфии была официально наделена Ирина Мазур, которая, как отметили в пресс-службе, является профессиональным юристом, членом совета директоров организации «Разом» (на русском языке «Вместе — ИА REGNUM) и вице-президентом Украинской Федерации Америки. Ельченко вручил Мазур удостоверение и официальный консульский патент.

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ИА REGNUM напоминает, Владимир Ельченко вступил в свои полномочия в качестве посла Украины в Соединенных Штатах Америки 6 января. Ранее Ельченко занимал должность постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций. Недавно в интервью украинским средствам массовой информации, нынешний посол Украины в США заявил, что в секретариате Организаций Объединенных Наций присутствует агентура Федеральной Службы Безопасности. По его мнению, половина из двух-трех сотен «россиян», которые работают в секретариате ООН это «агентура ФСБ».

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