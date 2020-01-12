Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал важным решение Тегерана признать свою вину за авиакатастрофу в Иране. Об этом глава государства написал 12 января на своей странице в Twitter.

Казахстанский лидер также призвал все стороны проявить сдержанность для снижения напряжённости, которая может привести к жертвам среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января бригадный генерал Амир Али Хаджизад признал вину Ирана за упавший Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Самолет был сбит по ошибке военных.

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