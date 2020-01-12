Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Власти Сан-Франциско не справляются с досаждающими богатым горожанам бездомными, в результате жители дорогих районов вынуждены выделять дополнительные денежные ресурсы для охраны своих территорий, сообщает Fox News.

Финансируемые частыми лицами и организациями общественные полицейские занимаются в основном не преступниками, а бездомными, которые отрицательно влияют на эстетические чувства богатых калифорнийцев. «Они порой не чувствуют себя в безопасности, когда видят людей, которые спят на тротуарах, и они сбиты этим с толку», — рассказывает о тяжелой судьбе богатых полицейский Джон Хэндлери.

«Наиболее распространенные звонки, которые я получаю от жителей, живущих на такой улице, как Хэнкок-стрит, звучат так:» Эй, кто-то ставит палатку перед моим домом» или «Эй, здесь бездомный, копающийся в нашем мусоре», — пояснил изданию еще один страж порядка и покоя Такер Карлсон.

Напомним, по данным экспертов, при президенте Дональде Трампе уровень безработицы в США снизился до рекордных за последние полвека значений, однако 2020 год может вновь продемонстрировать ее рост.