Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Процесс расследования авиакатастрофы украинского авиалайнера под Тегераном обсудили министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь США Майкл Помпео 11 января. Об этом Шампань сообщил на странице в Twitter.

Стороны пришли к общему решению, что расследование инцидента должно проводится открыто, а его результаты должны заслуживать доверия. Представители США и Канады также отметили, что родственникам жертв необходимо, чтобы восторжествовала справедливость.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам Украины рассказал, что договорился с иранским лидером Хасаном Рухани о сотрудничестве по расследованию обстоятельств крушения авиалайнера Boeing-737 и пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич ответил на призыв Турчинова наказать РФ за сбитый Ираном Boeing