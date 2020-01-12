Луганск, , 07:26 — REGNUM Украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшие сутки, 11 января, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, то под атакой ВСУ оказался поселок городского типа Донецкий. Противник вел огонь с орудий БМП.

Напомним, на встрече глав государств-участников нормандской четверки, удалось согласовать разведение войск вдоль линии соприкосновения с республиками Донбасса лишь в трех точках.