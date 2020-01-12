Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Американские военнослужащие с военной базы Аль-Асад в Ираке узнали об атаке Ирана за 2,5 часа до начала обстрела, передает телеканал CNN со ссылкой на слова офицеров военной базы.

По их данным, узнав о предстоящем обстреле Аль-Асада, военнослужащие заблаговременно покинули военную базу или спрятались в бункерах. Ранее США сообщали, что были предупреждены о ракетной атаке со стороны Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что власти США знали заранее о готовящемся ударе Ирана по их базам. Отмечалось, что благодаря этим данным, американские военнослужащие смогли покинуть зону поражения, что позволило избежать жертв.

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