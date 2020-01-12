Багдад, , 07:03 — REGNUM Лидер коалиционных Сил народной мобилизации (Popular Mobilization Forces — PMF)

В Ираке застрелен проиранский высокопоставленный военный

был убит в результате атаки неизвестного стрелка вечером субботы, 11 января, сообщает Noticias de Israel.

Как стало известно, убийство произошло в Кербеле, к юго-западу от Багдада. Местные СМИ распространили информацию о неких неизвестных стрелках, однако подробностей сообщено не было.

В командовании ВС США на отправленный иракской стороной вопрос, ответа пока не предоставили.

Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара по аэропорту Багдада погибли иранский генерал

В Ираке застрелен проиранский высокопоставленный военный

и его соратники, позже Иран атаковал военные базы США на территории Ирака, в результате которых не было зафиксировано человеческих жертв.