Багдад, 12 января 2020, 07:03 — REGNUM Лидер коалиционных Сил народной мобилизации (Popular Mobilization Forces — PMF)
В Ираке застрелен проиранский высокопоставленный военный
был убит в результате атаки неизвестного стрелка вечером субботы, 11 января, сообщает Noticias de Israel.
Как стало известно, убийство произошло в Кербеле, к юго-западу от Багдада. Местные СМИ распространили информацию о неких неизвестных стрелках, однако подробностей сообщено не было.
В командовании ВС США на отправленный иракской стороной вопрос, ответа пока не предоставили.
Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара по аэропорту Багдада погибли иранский генерал
В Ираке застрелен проиранский высокопоставленный военный
и его соратники, позже Иран атаковал военные базы США на территории Ирака, в результате которых не было зафиксировано человеческих жертв.