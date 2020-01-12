Токио, , 06:49 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался от попыток сохранить свой пост после истечения полномочий в сентябре 2021 года. Об этом глава японского правительства заявил в интервью телеканалу NHK.

«Ни малейшей мысли такого рода у меня нет», — подчеркнул он.

Абэ добавил, что также не собирается распускать нижнюю палату парламента Японии для проведения внеочередных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава минфина Японии Таро Асо не исключил избрания Синдзо Абэ на пост премьер-министра на четвертый срок. По его словам, Абэ считает своей задачей привести конституцию страны к современным реалиям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии допустили переизбрание Синдзо Абэ на новый срок