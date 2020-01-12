Москва, , 06:35 — REGNUM Очередная гуманитарная акция была проведена Центром по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Сообщается, что сотрудники центра раздали 400 продовольственных наборов (1,94 т). Кроме того находящийся на территории Сирии медперсонал министерства обороны России оказал помощь 77 сирийским гражданам.

Как напоминает источник, с начала работы российского Центра по примирению было проведено 2 тысячи 325 гуманитарных акций, общий вес переданного груза превысил 3 900 тонн.