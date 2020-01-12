Москва, , 06:31 — REGNUM Нездоровым человеком, который сказал очевидную глупость, назвал бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, в интервью телеканалу «360».

Так Клинцевич отреагировал на слова Турчинова о наказании для России за сбитый Ираном украинский авиалайнер. По словам сенатора, украинский политик стремится напомнить о себе и, одновременно, выставить РФ в негативном свете.

отметил Клинцевич. «Сегодня важно такой посыл подать, чтобы его подхватили, чтобы его начали обсуждать, чтобы опять вернуть Россию в негативную повестку», —

Сенатор добавил, что украинские политики игнорируют все нравственные категории.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Александр Турчинов на своей странице в соцсети Facebook написал, что Россия причастна к катастрофе с украинским пассажирским самолетом Boeing 737, так как якобы авиалайнер был сбит «российской ракетой».

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