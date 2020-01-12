Валлетта, , 06:12 — REGNUM Премьер-министром Мальты был избран депутат парламента Роберт Абела, сообщает Agence-France Presse.

Сообщается, что Абела был избран правящей Лейбористской партией на пост главы. Таким образом он автоматически получил и должность премьер-министра Мальты. Ранее, в декабре 2019 года, экс-глава Лейбористской партии заявил о намерениях уйти в отставку в связи со скандалом вокруг убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября правительство и члены фракций парламента Мальты собрались на экстренное заседание из-за скандала вокруг убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Она занималась расследованием коррупционных преступлений на Мальте. Зимой 2017 года она опубликовала материалы, свидетельствующие о связях коррупционеров с местными властями.

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