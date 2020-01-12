Пекин, , 05:39 — REGNUM Китайские власти не намерены отказываться от политики «одного Китая» после выборов на Тайване, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вне зависимости от того, как будет меняться ситуация на Тайване, в мире продолжит существовать один Китай», — заявил он.

Гэн Шуан также выразил надежду, что международная общественность также будет придерживаться принципа «одного Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Тайваня Цай Инвэнь одержала победу на президентских выборах, получив 57% голосов избирателей. Таким образом она переизбралась на второй президентский срок.

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