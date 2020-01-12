Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение на военных базах США, будут высланы с территории Соединенных Штатов после инцидента со стрельбой на базе ВМС «Пенсакола», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что курсантов, подлежащих высылке, не подозревают в содействии саудовскому военнослужащему, открывшему стрельбу на базе ВМС США «Пенсакола» 6 декабря, в результате которой погибли трое американских военных. Пока Пентагон, минюст США, ФБР и посольство Саудовской Аравии в Вашинтоне не подтвердили эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря курсант-летчик из Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани открыл стрельбу на базе ВМС США «Пенсакола» в штате Флорида. В результате стрельбы погибли три человека, еще восемь получили ранения. 20 декабря Пентагон заявил об окончании проверки всех саудовских курсантов после инцидента на военной базе «Пенсакола».

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