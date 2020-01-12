Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Дипломатическая и экономическая изоляция Тегерана со стороны американских властей будет продолжать до тех пор пока Ирана не начнет «вести себя как нормальная страна». Об этом 11 января заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, данная деятельность является стратегией Вашингтона в отношении иранского государства после ликвидации генерала Касема Сулеймани и ответной атаки Тегерана на американские военные базы в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января иранский министр иностранных дел Аббас Мусави заявил, что санкции США в отношении Ирана являются незаконными и бессмысленными.

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ призвал к сдержанности Иран и США