Кампала, , 04:40 — REGNUM Таможня в Уганде изъяла у женщины запрещенную к провозу косметику, замаскированную под ребенка, сообщает портал Upi.

Сообщается, что задержанная за контрабанду женщина оказалась гражданкой Демократической Республики Конго. Она попыталась провезти запрещенную косметику, содержащую гидрохинон и ртуть, замаскировав контрабанду под ребенка.

https://twitter.com/URAuganda/status/1214885523413721088

Пресс-служба таможни также опубликовала снимки «ребенка», которые повеселили пользователей соцсети Twitter. Некоторые из них отметили, что «ребенок» выглядел слишком подозрительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года таможня из китайского Циндао раскрыла три банды, занимавшихся контрабандой косметики, табачных изделий и алкоголя из Южной Кореи. Таможенники и полицейские арестовали 37 подозреваемых, изъяв у них товаров на сумму более чем 5,6 млн юаней.