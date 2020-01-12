Токио, , 04:30 — REGNUM Правительство Японии призывает все стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности и решению кризиса через дипломатию, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ в интервью телеканалу NHK.

Он подчеркнул, что Япония старается вести диалог с Ираном для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы поддерживаем тесные контакты с Ираном», — добавил Абэ.

По словам японского премьер-министра, всем участникам конфликта стоит проявить сдержанность и сесть за стол переговоров. Абэ также заявил, что Токио заинтересован в экономическом сотрудничестве с Тегераном.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар в Ираке, в результате которого погиб командующий спецподразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Иран на это ответил ракетной атакой по американским военным базам на иракской территории.

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