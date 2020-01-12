Лондон, , 04:19 — REGNUM О намерении инвестировать в отечественные военные разработки для уменьшения зависимости от США заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sunday Times.

По словам Уоллеса, изоляционная политика президента США Дональда Трампа не давала ему спать по ночам, когда все его мысли занимали переживания о возможном отказе США от мирового лидерства.

«Это будет плохо для мира и плохо для нас», — заявил министр, добавив, что необходимо быть готовым к худшему сценарию.

«Мы очень зависимы от американского воздушной обороны и американских разведывательных средств, — отметил Уоллес. — Нам необходимо диверсифицировать наши активы».

Глава минобороны Британии отметил сомнительность тезиса о том, что Великобритания всегда будет частью коалиции США, и свою оборонную политику необходимо строить в соответствии с этим пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, Бен Уоллес был одним из немногих, кто оправдал убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что оно выполнено в соответствии с международным правом.