Лондон, 12 января 2020, 04:19 — REGNUM О намерении инвестировать в отечественные военные разработки для уменьшения зависимости от США заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sunday Times.
По словам Уоллеса, изоляционная политика президента США Дональда Трампа не давала ему спать по ночам, когда все его мысли занимали переживания о возможном отказе США от мирового лидерства.
«Это будет плохо для мира и плохо для нас», — заявил министр, добавив, что необходимо быть готовым к худшему сценарию.
«Мы очень зависимы от американского воздушной обороны и американских разведывательных средств, — отметил Уоллес. — Нам необходимо диверсифицировать наши активы».
Глава минобороны Британии отметил сомнительность тезиса о том, что Великобритания всегда будет частью коалиции США, и свою оборонную политику необходимо строить в соответствии с этим пониманием.
Как сообщало ИА REGNUM, Бен Уоллес был одним из немногих, кто оправдал убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что оно выполнено в соответствии с международным правом.