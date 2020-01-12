Триполи, , 03:47 — REGNUM В Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара заявили о нарушении перемирия войсками Правительства национального согласия, сообщает 12 января новостной портал Sada El-Balad со ссылкой на местный телеканал.

Сообщается, что обстрел армии Хафтара из артиллерийских орудий велся по двум направлениям: в районах Айн-Зара и Аль-Затарна к юго от Триполи.

Как сообщалось ранее, обе противоборствующие стороны в Ливии поддержали российско-турецкую инициативу о прекращении огня в Ливии. Перемирие началось с 00:00 12 января.

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