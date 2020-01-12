Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Доступ к средствам, полученных Багдадом от продажи нефти и размещенных в США, может быть ограничен в случае вывода американских войск с иракской территории. Такой ультиматум выдвинули власти США руководству Ирака, 11 января сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в рамках в телефонного разговора 8 января Госдеп уведомил исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди о том, что счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, который иракские власти открыли для хранения государственных средств, может быть заблокирован.

В Вашингтоне объясняют такой шаг тем, что некоторую часть данных средств может получить Иран из-за отсутствия контроля со стороны американских военных. WSJ отмечает, что в 2015 году власти США уже ограничивали доступ Багдада к указанному счету на несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американские войск из Ирака, он обязует власти этой ближневосточной страны вернуть Вашингтону средства, которые были потрачены на создание военных баз, аэродромов и комплекса посольства.

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