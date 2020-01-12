Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Госдепартамент США требует публичных извинений от властей Ирана за задержание посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэра, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

«Это нарушает Венскую конвенцию… Мы призываем режим принести официальные извинения перед Великобританией за нарушение ее прав», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Тегеране у здания технологического университета имени Амира Кабира был задержал посол Великобритании в Иране Роберт Макэр за «подстрекательство к беспорядкам». В ответ глава британского МИД Доминик Рааб назвал задержание дипломата грубым нарушением международного права.

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