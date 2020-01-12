Лондон, , 02:55 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II проведет 13 января совещание в связи с решением принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи, передает телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что это будет первой встречей правящей династии Соединенного Королевства с участием принца Гарри с момента его решения отказаться от полномочий королевской семьи. Встреча состоится 13 января в имении Сэндригем. На ней будут также присутствовать Елизавета II, принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи Великобритании, чтобы стать финансово независимыми. Британские СМИ уже осудили Гарри и Меган за это решение и обвинили супругов в неуважении к королеве Елизавете II.

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