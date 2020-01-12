Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана Кубаса бен Саида Аль Саида, передает телеканал Al Arabiya.

Американский лидер заявил, что он и его супруга Меланья Трамп были опечалены известиями о смерти султана. Трамп выразил соболезнования оманскому народу в связи с кончиной их лидера.

«Кабус принес мир и процветание своей стране и был другом для всех», — добавил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. В стране был объявлен траур в связи со смертью политика.

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