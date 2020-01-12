Лондон, , 02:00 — REGNUM Задержание посла Великобритании в столице Ирана Тегеране является «грубым нарушением международного права», заявил глава британского МИД Доминик Рааб, сообщает пресс-служба ведомства.

Рааб подчеркнул, что Иран в настоящее время находится на некоем перепутье. По словам главы британского внешнеполитического ведомства, иранские власти могут сделать либо выбор в сторону международной политической и экономической изоляции, либо предпринять меры по снижению напряженности в регионе. Он добавил, что задержание посла Великобритании в Иране Роберта Макэра является «безосновательным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у здания технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране был задержан британский посол в Иране Роберт Макэр. По данным иранских СМИ, дипломат был задержан за «подстрекательство к протестам». В свою очередь британские издания утверждали, что Макэр просто фотографировал протестующих на свой мобильный телефон.

Читайте ранее в этом сюжете: Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов