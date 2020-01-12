Тегеран, , 01:15 — REGNUM Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.

Сообщается, что британский дипломат был задержан у здания технологического университета имени Амира Кабира иранскими силовиками. Через несколько часов он был отпущен. Агентство отмечает, что Макэр был задержан за «подстрекательство к протестам». В то же время британские СМИ утверждают, что дипломат лишь фотографировал протестующих на свой мобильный телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иране вспыхнули протестные акции из-за сбитого по ошибке иранскими ПВО украинского пассажирского самолета. 11 января президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в поддержку протестующих в Иране.

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