Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил президента Тайваня Цай Инвэнь с переизбранием на второй срок. Об этом говорится в официальном заявлении главы американского Госдепа.

«Соединенные Штаты благодарят президента Цай за ее лидерство в обеспечении крепких партнерских отношений с США и приветствуют ее намерения поддерживать стабильность перед лицом непрекращающегося давления», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что деятельность Цай Инвэнь на посту тайваньского президента сделала страну «примером для Индо-тихоокеанского региона и сил добра в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Тайваня Цай Инвэнь получила 57% голосов избирателей на президентских выборах в стране. Таким образом она была переизбрана на второй срок. Ее ближайший конкурент — член партии «Гоминьдан» Хань Гоюй — набрал около 38% голосов.

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