Вашингтон, 12 января 2020, 01:01 — REGNUM С самого начала исполнения полномочий на посту президента США Дональд Трамп поддерживал угнетаемых иранцев. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
Опубликованное на английском языке сообщение «отважному и страдающему иранскому народу» Трамп счел необходимым продублировать на персидском.
Напомним, ранее стало известно, что за поддержку протестов в Иране был задержан посол Великобритании Роберт Макэр. Дипломата обвиняют в организации протестных акций и подстрекательстве студентов к радикальным действиям.
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