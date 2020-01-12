Киев, , 01:03 — REGNUM Осуществлять полное юридическое и техническое взаимодействие по решению вопросов, связанных с крушением Boeing-737 под Тегераном, договорились украинский президент Владимир Зеленский и иранский лидер Хасан Рухани в рамках телефонных переговоров. Об этом 11 января глава Украины рассказал в своем видеообращении к гражданам государства.

Как отметил президент Украины, все виновные понесут заслуженное наказание.

заявил украинский лидер. «Мы договорились, что никто не отвертится», —

Он добавил, что стороны проведут совместную работу по расшифровке двух черных ящиков.

Зеленский поблагодарил украинских специалистов, а также США, Канаду, Великобританию за помощь и профессионализм при расследовании обстоятельств трагедии.

Президент отметил, что руководство Украины окажет финансовую помощь семьям жертв катастрофы и будет содействовать выплате компенсаций виновной стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что Хасан Рухани направит на Украину иранского спецпредставителя, который должен выразит официальные соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера Boeing-737.

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