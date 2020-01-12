Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Мощные шторма и ураганы, обрушившиеся на восточную часть США привели к разрушениями и транспортным коллапсам, а на юге страны непогода стала причиной смерти восьми человек, сообщает 11 января CNN.

Сообщается, что с вечера пятницы, 10 января два человека погибли в Техасе, три — в Луизиане и еще три человека стали жертвами стихии в штате Алабама. В Техасе все три смерти связаны с дорожно-транспортными проишествиями, причиной которых являлись тяжелые погодные условия. В Луизиане семейная пара была найдена под завалами рухнувшего дома, еще один мужчина погиб в результате падения дерева.

Шторма обрушившиеся на юго-восток и Средний Запад США в начале следующей недели продвинутся до северо-востока страны, прогнозируют синоптики.