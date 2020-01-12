Триполи, , 00:31 — REGNUM В результате антитеррористической операции"Аль-Карама» в Ливии наступило перемирие. Ливийская национальная армия (ЛНА) приветствовала предложение президента РФ Владимира Путина прекратить огонь по позициям боевиков. Выстрелы прекратились 11 января в 23:00 по местному времени (00:00 по Москве). Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

ЛНА в субботу готовилась приостановить операцию «Аль-Карама», которая ведется в стране с 2014 года. Солдаты не проводили боевых задач в течение дня, опасаясь лишь ударов противника со стороны Триполи. Ливийская национальная армия с уважением отнеслась к идее президента РФ сложить оружие и начать переговоры. Боевики из Правительства национального согласия (ПНА) в течение дня обстреливали позиции военных. Атаки продолжались до глубокого вечера.

Постепенно обстрел сошел на нет и солдаты ЛНА смогли почувствовать себя в безопасности. В определенный момент выстрелы прекратились, а с атакующей стороны погасли вспышки из орудий.

С полуночи 12 января в Ливии начался режим прекращения огня. ЛНА и ПНС перестали обстреливать друг друга. Таким образом, появилась возможность решить кризис в стране мирным путем.

Данная возможность стала доступной благодаря встрече Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер на встрече предложил разрешить кризис в Ливии путем прекращения огня. Эрдоган принял предложение Путина. Главы государств обозначили, что для мирного диалога нужно прекратить огонь в 23:00 по местному времени.

Антитеррористическая операция «Аль-Карама» в Ливии длится с 2014 года. В рамках кампании ЛНА освобождает государство от бандформирований, которые базируются в Триполи и на северо-западе страны.