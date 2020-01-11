Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия будет помнить помощь союзников СССР по антигитлеровской коалиции, об этом 11 января он сообщил на церемонии «День проекта Зебра» в городе Элизабет-Сити.

Дипломат добавил, что Советский Союз принял на себя основную ударную мощь нацистских преступников.

«Мы всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Но мы также знаем, что Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на восточный фронт три четверти своих войск», — отметил Антонов.

Церемония, на которой выступил российский дипломат, была посвящена памяти советских и канадских летчиков, погибших в годы Второй мировой войны.

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