Париж, , 00:13 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о своем намерении временно отозвать из проекта реформы пенсионной системы страны пункт о повышении возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра к профсоюзам, опубликованном на сайте правительства.

«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближении начиная с 2022 года возраста [с которого пенсия выплачивается в полном объеме] к 64 годам в 2027 году», — говорится в письме Филиппа.

Напомним, данный пункт вызвал наиболее яростное сопротивление со стороны профсоюзов и участников акций против пенсионной реформы во Франции.

В декабре 2019 года власти Франции уже пошли на уступки митингующим. Если ранее, эта мера была актуальна для граждан с 1963 года рождения, то в декабре премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что новые правила коснутся лишь тех, кто родился после 1975 года. Минимальный возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет, но для полной пенсии придется работать до 64 лет. Предполагалось, что нововведения вступят в силу в 2022 году.

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