Варшава, , 23:31 — REGNUM Власти США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» с помощью санкций. Об этом заявил в интервью газете Welt премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, ограничительные меры США не остановят проект, а только на некоторое время затянут его реализацию.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» является очень важным проектом.

По ее словам, от реализации данного проекта выиграют не толька Германия и РФ, но и другие европейские страны.

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